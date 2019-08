Wirtshäuser sollen Bankomaten ersetzen. Da haben wir gelacht, mein Buslenker und ich, als wir in der Zeitung gelesen haben, dass zur Belebung der Landgasthäuser die Wirte mit Bankomatkassa bis zu 200 Euro auszahlen, wenn jemand mit Bankomatkarte kommt. So wie es z.B. bei Billa und Denns schon üblich ist. Neben dem Aufhalten des Wirtshaussterbens sei der zweite Vorteil, dass man auf diese Art auch die kleinen Dörfer mit Bargeld versorgen könnte, aus denen sich schon die letzte Raika und das letzte Postamt zurückgezogen haben, und wo auch ein Bankomat nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Hmm, wofür braucht man am Land eigentlich Bargeld, wenn man eh nichts kaufen kann? "Auf meiner Route kenn ich keinen Wirt, der 200 Euro in der Kassa liegen ...

