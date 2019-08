BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Bundesregierung vor dem Krisengipfel der Windenergie in der kommenden Woche aufgefordert, einen einheitlichen Mindestabstand zwischen Windrädern und Siedlungen festzulegen. Da eine Bundesvorgabe fehle, werde in Ländern und Kommunen "immer dorthin geschaut, wo die Regeln strenger sind", sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks in Berlin.

Dies zusammen mit langwierigen Genehmigungsverfahren und vielen Klagen habe dazu geführt, dass der Zubau von Windkraft an Land auf einem historisch niedrigen Niveau liege. "Daher wären bundeseinheitliche Regeln für die Unternehmen dringend nötig, weil sie Planungssicherheit schaffen", so Dercks.

Die strengsten Vorgaben hat derzeit Bayern mit der 10H-Regelung. Dort muss der Mindestabstand neuer Windräder zu Siedlungen das Zehnfache ihrer Höhe betragen. Bei neuen Anlagen von 200 Meter Höhe wären das 2 Kilometer. Laut dem Umweltbundesamt könnte sich bereits bei einem bundesweit einheitlichen Mindestabstand von 1 Kilometer die für Windkraft verfügbare Fläche in Deutschland halbieren. Auch die CDU in Brandenburg fordert die Einführung von 10H. Was der richtige Mindestabstand wäre, gab der DIHK indes nicht an. In einem Bundesgesetz müssten beispielsweise auch geografische Besonderheiten geregelt werden, hieß es.

Jeden Tag fünf neue Windräder nötig

Die Stagnation der Branche gab der DIHK auch in Zahlen an. Wurden 2018 noch 2.500 Megawatt an Windkraft in Deutschland zugebaut, waren es im ersten Halbjahr 2019 nur noch 280 Megawatt. "Mit diesem Tempo kann die Bundesregierung ihre selbstgesteckten Ziele beim Klimaschutz und bei erneuerbaren Energien nicht erreichen", befürchtet Dercks.

Für das neue 2030er-Ziel, 65 Prozent der Energien aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, seien jeden Tag fünf neue Anlagen mit 3 Megawatt Leistung erforderlich und nicht alle zwei Tage eine. "Und selbst das reicht nur, wenn der Stromverbrauch nicht ansteigt", betont der DIHK-Vize. In Megawatt wären das 5.900 jährlich. Steigt der Stromverbrauch aufgrund der Elektromobilität etwa um 10 Prozent, wären sogar 6.700 Megawatt nötig.

Die Industrie- und Handelskammern fordern zudem Planungs- und Genehmigungsverfahren massiv zu beschleunigen. Auch sollten mehr Flächen für Windkraft freigegeben werden, wie etwa von Trockenheit ausgedünnte Waldgebiete. Allein tausend Anlagen könnten nicht gebaut werden, weil Deutschland die strengsten Abstandsregeln bei der Flugnavigation habe. Demnach müssten Windräder 15 Kilometer von Drehfunkfeuern entfernt sein. Der DIHK fordert schließlich auch mehr Anreize für Solaranlagen auf dem Dach, um die Lücke bei der Windkraft zu schließen.

Jedes vierte Industrieunternehmen leidet an Stromausfällen

Der Ausbau der Erneuerbaren ist für die Wirtschaft enorm wichtig. In einer Umfrage des Verbands sprach sich die Hälfte der Mitgliedsunternehmen dafür aus, den Zubau zu beschleunigen. Bereits jedes vierte Industrieunternehmen des Verbandes sei von kurzen Stromausfällen betroffen. Hier müsse die Regierung "dringend gegensteuern", so Dercks. Denn nur so könne die Versorgungssicherheit angesichts von Kohle- und Atomausstieg gewährleistet werden.

Die Windkraft on- und offshore zusammen liefert inzwischen rund die Hälfte der erneuerbaren Gesamterzeugung und hat in diesem Jahr sogar die Braunkohle überholt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Vertreter der Branche und der Länder für den 5. September zum Krisengipfel in sein Ministerium geladen.

