Der EUR/USD steht zum Beginn des US Handels unter Druck - Die Verkäufer haben die Unterstützungen bei 1,1080 und 1,1062 zum Ziel - EUR/USD Tageschart Auf dem Tageschart befindet sich die Gemeinschaftswährung in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Der Markt fällt bereits den dritten Tag in Folge. EUR/USD 4-Stundenchart Der Markt fällt langsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...