Nach dem starken Wochenstark verlieren die Indizes an den US-Börsen weiter. Anleger warten geradezu auf neue Entwicklungen im Handelsstreit.

Der freundliche Wochenstart hat bereits am Dienstag die US-Börsen wieder ins Minus gedrückt. Auch am Mittwoch ändert sich daran wenig. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte geht etwa 0,4 Prozent schwächer in den Handel und notiert bei 25.680 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt bis zu 0,5 Prozent nach und liegt zuletzt bei 7794 Zählern. Weniger verlustreich zeigt sich der breit gefasste S&P 500 mit 2864 Punkten bei 0,2 Prozent Verlust.

"Wir sind tagtäglich nur eine Headline oder einen Tweet von Triumph oder Tragödie entfernt", so Arthur Hogan, ...

