New York - Der Erholungsversuch der Wall Street vom Wochenstart erweist sich immer mehr als Strohfeuer. Vor allem Konjunktursorgen treiben die Investoren nach wie vor um. Nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die Anfangsgewinne nicht halten konnte und ins Minus drehte, tat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig. Zuletzt bewegte sich der Dow mit plus 0,09 Prozent auf 25...

