HORNBACH Baumarkt AG: Erich Harsch wird zum 1. Januar 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG DGAP-Ad-hoc: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Personalie HORNBACH Baumarkt AG: Erich Harsch wird zum 1. Januar 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG 28.08.2019 / 16:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erich Harsch wird zum 1. Januar 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG Bornheim bei Landau, 28. August 2019. Erich Harsch (57), Mitglied des Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG, wird Nachfolger von Steffen Hornbach (61) als neuer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat auf Vorschlag des Personalausschusses heute beschlossen, Erich Harsch mit Wirkung ab 1. Januar 2020 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der HORNBACH Baumarkt AG zu bestellen. Steffen Hornbach, seit 1. November 2001 CEO des Unternehmens, wird sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 niederlegen. Erich Harsch ist seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG. Als langjähriges Aufsichtsratsmitglied der HORNBACH Baumarkt AG ist der ausgewiesene Einzelhandelsexperte mit dem Geschäftsmodell und den Strukturen des börsennotierten Baumarktkonzerns sowie mit den Herausforderungen der Baumarktbranche vertraut. Hornbach Baumarkt AG Der Vorstand Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 28.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 76878 Bornheim bei Landau/Pfalz Deutschland Telefon: +49 (0)6348 / 60 00 Fax: +49 (0)6348 / 60 40 00 E-Mail: info@hornbach.de Internet: www.hornbach.de ISIN: DE0006084403 WKN: 608440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 864731 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864731 28.08.2019 CET/CEST ISIN DE0006084403 AXC0261 2019-08-28/16:48