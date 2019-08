Zürich (ots) - Das New Yorker Fitness-Startup Classpass, das per App Zehntausende Studios vermarktet, ist nun auch im stark wachsenden und hart umkämpften Schweizer Fitnessmarkt auf Kundenjagd, zuerst in den Regionen Zürich und Genf. Weitere Städte sollen folgen. Classpass-Chef Fritz Lanman sagte der «Handelszeitung»: «Die Schweiz hat mehr Studiofitness pro Kopf in Genf oder Zürich als vergleichbare Städte in Europa - die Bevölkerung führt im Vergleich etwa zu meinen Landsleuten einen sehr aktiven Lebensstil.» Und: «Wir sehen auch, dass die Studiofitness-Industrie in der Schweiz weiter vorangeschritten ist als anderswo in Europa.» Unter Studiofitness versteht Classpass kleine, von Trainern geleitete Kurse in spezialisierten Studios und grossen Fitnesscentern, die sich auf spezifische Aktivitäten oder Körperbereiche konzentrieren. Classpass ist ein App- und webbasiertes Fitnessnetzwerk mit mehr als 20'000 Partnerstudios und Fitnesscentern in fast zwanzig Ländern.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100014155