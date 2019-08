Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel und der CDU-Politiker Friedrich Merz werfen der Bundesregierung vor, nicht genug gegen den wirtschaftlichen Abschwung zu tun. Gabriel kritisierte im Magazin "Cicero" (Septemberausgabe) "eine seltsame Mischung aus politischer Indifferenz, Bewegungslosigkeit einerseits und angstgetriebener Radikalisierung andererseits". Der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder habe das Land mit der Reformagenda 2010 "aus seiner Lethargie in einen Aufbruchsmodus versetzt." Der ehemalige Wirtschaftsminister und Vizekanzler Gabriel beklagte: "Heute gibt es offenbar keine politische Kraft, die sich Ähnliches zutraut, die sich gegen diese Entwicklung stemmt und auch bereit ist, Risiken einzugehen."

Der frühere Unionsfraktionschef Merz, der aktuell Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU ist, sagte "Cicero" mit Blick auf Globalisierung und Digitalisierung: "Eine solche Veränderung hat es in so kurzer Zeit noch nie gegeben." Hinzu komme der zyklische Abschwung der Konjunktur. "Auf diese Herausforderung hat die Bundesregierung erkennbar keine Antwort. Im Gegenteil, die Koalition beschließt weitere Ausgaben und diskutiert Steuererhöhungen in den Abschwung hinein", kritisierte Merz./shy/DP/nas

