Die EIA berichtete über einen stärker als erwarteten Rückgang der US-Rohöllagerbestände - WTI erweitert seine Rallye mit den Daten - Der von der US Energy Information Administration (EIA) veröffentlichte Wochenbericht ergab, dass die kommerziellen Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 23. August um 10 Millionen Barrel zurückgegangen sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...