Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die Smart China Expo (SCE) 2019 begann am Montag in Chongqing im Südwesten Chinas mit einer Vertragsunterzeichnungszeremonie.



Die festgehaltenen Projekte umfassen u. a. die Bereiche 5G-Technologie, integrierte Schaltkreise, künstliche Intelligenz und das Internet of Things, in die Partner aus über zehn Orten in China, darunter die Provinzen Sichuan, Zhejiang und Guangdong sowie andere Länder wie Großbritannien, Deutschland und Singapur involviert sind.



Das diesjährige Event baut auf den Erfolg der ersten SCE im Jahr 2018 auf und zieht ein breites Spektrum an Weltkonzernen aus der Branche an.



Jack Ma von Alibaba, Pony Ma von Tencent und Robin Li von Baidu, die an der Eröffnungszeremonie teilgenommen haben, sprachen in den höchsten Tönen von Chonqings cleverem Einsatz und bezeichneten die Stadt als "futuristisch", als "ein Beispiel für den wirtschaftlichen Wandel Chinas" und als "ein Land der Möglichkeiten".



Die SCE 2019 fördert nicht nur einen freundlichen Austausch, sondern auch wechselseitige Vorteile und Win-Win-Situationen. Die Unterzeichnung und Implementierung dieser Projekte wird für eine Beschleunigung des Wachstums der Big-Data-Intelligenz Chinas sorgen und die Zusammenarbeit in der internationalen digitalen Wirtschaft fördern, wodurch eine Zusammenarbeit im In- und Ausland gefördert wird.



Die Messe mit dem Thema "Smart technology: empowering economy, enriching life" besteht aus verschiedenen Konferenzen, einer Ausstellung, Wettbewerben und Foren.



Die viertägige Messe hat Vertreter - u. a. Leiter internationaler Unternehmen, Akademiker und leitende Manager - aus fast 60 Ländern und Regionen sowie von 843 inländischen und ausländischen Unternehmen angezogenen, unter denen sich auch 60 Fortune-Global-500-Unternehmen befinden.



Das Event wird durch das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, die Chinese Academy of Sciences, die Chinese Academy of Engineering, die China Association for Science and Technology und die Lokalverwaltung organisiert.



