Bern - Der Bundesrat will Zeitungen stärker unterstützen - und neu auch Online-Medien. Insgesamt will er über 100 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich einsetzten. Auf das geplante neue Mediengesetz verzichtet er aber. "Die Medien sind das Fundament unserer Demokratie", sagte Medienministerin Simonetta Sommaruga am Mittwoch in Bern. Daran habe sich nichts geändert.

