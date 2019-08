Ein Rollenspiel fürs Handy mit einer Neuauflage des Anime-Klassikers kommt bald heraus!

YOOZOO Games veröffentlicht bald das Handy-Rollenspiel Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac gemeinsam mit dem Entwickler Tencent und dem renommierten japanischen Mangakünstler und -autor Masami Kurumada. Saint Seiya ist eine der beliebtesten Manga-Serien des für seine kämpfenden Manga bekannten Schriftstellers und Illustrators Masami Kurumada.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ist ein actionreiches, visuell beeindruckendes Spiel mit atemberaubender 3D-Grafik. Fans der Originalserie werden sich an die geheimnisvollen Krieger, genannt "Saints", erinnern, die sich geschworen haben, Athena in ihrem Kampf gegen andere olympische Götter zu verteidigen, die die Erde beherrschen wollen. Als einer der Saints und in Anlehnung an die ursprünglichen Comics müssen die Spieler im Verlauf des Spiels Gefechte durchführen.

Der Kunststil des Spiels ist ein perfektes Abbild des klassischen Stils von Kurumada, wobei die Charaktere, Szenen und Kampfkünste alle an die Originalcomics angelehnt sind. Zudem kann aus Hunderten von Kämpfern ausgewählt werden, sodass die Spieler die Möglichkeit haben, ihr Team und ihre Strategie individuell zu gestalten. Das Spiel wartet mit herausragenden japanischen Sprechern für die Charaktere auf, darunter Jun Fukuyama (Stimme von Lelouch in Code Geass) und Yuki Kaji (Eren Yeager in Attack on Titan), um das gesamte Paket abzurunden, das den Anspruch hat, dem Original gerecht zu werden.

Über YOOZOO Games

YOOZOO Games ist ein auf Entwicklung und Vertrieb von Videogames spezialisierter weltweit tätiger Entertainment-Anbieter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schanghai und Niederlassungen in London, Berlin, Hongkong, Singapur und anderen bedeutenden Städten. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat YOOZOO zahlreiche äußerst erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, darunter Games of Thrones Winter is Coming, Legacy of Discord Furious Wings und League of Angels, und ein starkes globales Vertriebsnetz aufgebaut.

