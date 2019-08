Nach zwei freundlich verlaufenen Handelstagen haben die Börsen Europas am Mittwoch überwiegend geschwächelt. Kurstreibende Impulse fehlten. Im Handelskrieg zwischen den USA und China gab es nichts Neues. Zudem könnte am Abend eine Entscheidung über die künftige Regierung in Italien fallen. Dann will Staatspräsident Sergio Mattarella entscheiden, ob eine neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten (PD) möglich ist - oder ob es Neuwahlen gibt.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,15 Prozent auf 3365,38 Punkte nach, nachdem er sich in den vergangenen zwei Handelstagen wieder etwas von den jüngsten Verlusten erholt hatte. In Paris verlor der Cac-40-Index 0,34 Prozent auf 5368,80 Punkte. In London stieg der FTSE 100 dagegen um 0,35 Prozent auf 7114,71 Zähler. Das britische Pfund gab spürbar nach, womit sich die Exportchancen britischer Unternehmen verbessern könnten./bek/he

