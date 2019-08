Microsoft bietet auch nach der Handelssitzung vom Mittwoch noch immer extreme Chancen. Der Gigant wankt auch nach einem Abschlag von annähernd 1 % noch immer nicht. Die Werte sind zwar in den vergangenen Wochen insgesamt recht schwach gewesen, notieren indes bezogen auf die jüngsten drei Wochen auf in etwa einem Niveau. Dabei sollte der Aufwärtstrend Chancen auf Kursgewinne von bis zu 150 Euro bieten. Allein in einem Jahr hatte der Titel um gut 30 % zugelegt. In drei Jahren ging es um satte 135 ... (Frank Holbaum)

