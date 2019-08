Marktturbulenzen halten an, möglicher DAX-Abstieg von thyssenkrupp

Der DAX ist am heutigen Mittwoch zeitweise deutlich in die Verlustzone gerutscht. Allerdings kämpfte sich das Barometer in beeindruckender Weise zurück.

Das war heute los. Mut machte die Nachricht, dass die deutschen Verbraucher trotz Rezessionsängsten in Konsumlaune bleiben. Das Marktforschungsinstitut GfK prognostiziert für das Konsumklima im September einen im Vergleich zum Vormonat unveränderten Wert von 9,7. Die Anschaffungsneigung nimmt sogar etwas zu, obwohl der Konjunkturindikator laut GfK im August auf seinen niedrigsten Stand seit mehr als sechseinhalb Jahren gesunken ist.

Laut GfK gehören zu den Gründen für den pessimistischen Blick auf die Konjunktur die anhaltenden Handelskonflikte, die schwächelnde globale Konjunktur und die Brexit-Debatte. Die zunehmenden Konjunktursorgen schlugen sich auch an der Börse nieder. Zumal ein harter Brexit wahrscheinlicher geworden ist, nachdem die britische Königin einem Plan von Premierminister Boris Johnson zugestimmt hat, das Unterhaus in eine Zwangspause zu schicken. Für den DAX ging es im Laufe des frühen Nachmittags zeitweise um mehr als 1 Prozent nach unten. Ein großer Teil der Verluste konnte aber im weiteren Handelsverlauf wettgemacht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...