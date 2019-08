Die Marktstimmung hellt sich während der New Yorker Sitzung leicht auf - Der US-Dollar-Index klammert sich an seine Gewinne über 98 - Die Dreißigjahresrendite erholt sich von ihren Rekordtiefs - Nach dem Erreichen eines Sitzungshochs von 1.547 Dollar hat der XAU/USD etwas an Schwung verloren und gab seine Gewinne wieder ab. Zuletzt notierte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...