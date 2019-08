Boris Johnson sorgt mit der Entscheidung, das Parlament zu suspendieren, für Entsetzen. Wirtschaftsvertreter wittern schmutzige Tricks und reagieren mit deutlichen Worten.

Vollkommen überraschend kam Boris Johnsons drastische Entscheidung nicht, das Parlament in Kürze für mehrere Wochen zu suspendieren. Schließlich hat Großbritanniens neuer Premier nie ausgeschlossen, dass er einen solchen Schritt gehen könnte, falls ihm der notwendig erscheinen sollte. Als Johnsons Amtssitz in der Downing Street am Mittwochvormittag dann aber tatsächlich bekannt gab, dass Johnson Königin Elisabeth II. darum ersuchen werde, das Parlament ab Mitte September für fünf Wochen in den Zwangsurlaub zu schicken, sorgte das in Großbritannien für Entsetzen.

Dabei sorgte nicht nur die hochgradig kontroverse Entscheidung selbst für einen Aufschrei. Auch die Art und Weise, mit der die Regierung dabei vorging, steht massiv in der Kritik. Johnson bediente sich des Instruments der "Queen's Speech", bei der die Königin im Parlament das Regierungsprogramm für das kommende Jahr vorstellt. Diese Rede setzte die Regierung auf den 14. Oktober an und ordnete die Suspendierung in diesem Zusammenhang an.

Auf die Frage, ob das alles nicht ein Trick sei, um Gegnern eines ungeordneten Brexits unter den Abgeordneten die Zeit zu nehmen, die sie bräuchten, um einen No-Deal-Brexit zu stoppen, antwortete Johnson Fernsehreportern, dass das nicht der Fall sei. Ihm gehe es lediglich darum, sein Regierungsprogramm voranzubringen. Für Parlamentsdebatten zum Brexit bleibe "reichlich Zeit". Dabei konnte er sich sein Grinsen kaum verkneifen.

Wirtschaftsvertreter reagierten weniger amüsiert. Schließlich überschatten der Brexit und die mit ihm verbundene Unsicherheit die Wirtschaft ...

