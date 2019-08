Lange lag der "Silbermotor' ungebraucht in der Garage. Denn Silber hat so etwas wie einen Dornröschenschlaf hinter sich. Nun aber sieht es so aus, als sei es wachgeküsst worden. Das Gold des kleinen Mannes scheint zunehmend vom Trendsignal des Goldes zu partizipieren.Es liegt die Vermutung nahe, dass die historisch hohe Korrelation zu Gold auch auf der relativen Attraktivität von Silber gegenüber Gold beruht. Steigt Gold, wird Silber relativ preiswerter. Ein Maß dafür ist das Gold-Silber-Ratio. Nachdem es Anfang Juli 2019 noch über 93 lag, fiel es in einer ersten Stärkephase von Silber auf 86, um nach einer kurzen Konsolidierung nun in den letzten Handelstagen auf nunmehr 84,1 zu fallen.Damit nähert es sich seinem seit 2011 anhaltenden Aufwärtstrend, was eine abnehmende Attraktivität von Silber gegenüber Gold bedeutet. Dies könnte nun aber bald vorbei sein, sollte Silber sein inzwischen aufgebautes Nachholpotenzial realisieren. Ein wichtiges Signal in diesem Zusammenhang wäre ein Unterschreiten der Marke von aktuell 83 beim Gold-Silber-Ratio. Dieses würde weiteres Abwärtspotenzial anzeigen, welches in einem ersten Schritt bis ca. 75 geht.

