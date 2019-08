Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich in einer korrektiven Seitwärtsbewegung gemütlich eingenistet. In dieser komfortablen Situation lässt es sich gut aushalten. Der Gang zum Zielbereich 10507/10636/10648 dürfte noch etwas auf sich warten lassen. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen Z (normale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...