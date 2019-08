Im Jahr 2019 sind 47,6 Prozent aller Apple-Zulieferer in China beheimatet. Damit wäre der US-Konzern von den geplanten Strafzöllen deutlich betroffen.

Apples Abhängigkeit vom Fertigungsstandort China ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Damit ist der iPhone-Hersteller auch stärker den geplanten neuen Zöllen von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Eine Analyse der Angaben des US-Konzerns zu seinen Lieferketten in den vergangenen fünf Jahren durch die Nachrichtenagentur Reuters zeigt, dass 2015 knapp 45 Prozent der Apple-Zulieferer in der Volksrepublik saßen - die Firmen also, die Bauteile wie Glas, Alu-Gehäuse, Kabel und Elektronik-Bauteile ...

