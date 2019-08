"Märkische Oderzeitung" zu Service-Personal/Bahnhöfe:

"Gleise, Fahrkartenautomat, Schranken: So schlicht sieht ein Großteil der deutschen Bahnhöfe aus. Den Linken ist das zu wenig. Sie fordern, dass an jedem Bahnhof ein Mitarbeiter sitzt, der sich um die Probleme der Reisenden kümmert. Dieser Vorschlag ist realitätsfern und hat mit der Zukunft des Reisens nichts zu tun. Vor allem Pendler nutzen die kleinen Bahnhöfe. Die brauchen den manchmal kompliziert zu bedienenden Ticketautomaten nicht, da sie eine Jahreskarte besitzen. Alle anderen müssen sich zwar durch das Menü quälen, doch ihre Probleme rechtfertigen nicht die Kosten der Anstellung eines neuen Mitarbeiters. Bereits jetzt informieren sich viele Kunden per Bahn-App. Konsequenterweise will die DB künftig mehr auf Künstliche Intelligenz setzen und Servicemitarbeiter in Knotenpunkten entlasten. Genau hier sollten deshalb die Investitionen fließen - nicht in die Beschäftigung neuer Servicekräfte."/yyzz/DP/he

