"Braunschweiger Zeitung" zu Strukturhilfe/Kohleregionen:

"40 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung als Hilfe für den Strukturwandel in Aussicht. Damit können neue Branchen und Firmen angesiedelt, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und im besten Fall beides in Kombination mit neuen Ideen für erneuerbare Energien und den Klimaschutz entwickelt werden. Wem weniger Visionäres einfällt, der setzt auf den Tourismus: auf Aussichtsplattformen an Tagebauen oder wie im sachsen-anhaltinischen Zeitz (kein Witz!) auf die Einrichtung eines Kinderwagen-Museums."/yyzz/DP/nas

