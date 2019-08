"Leipziger Volkszeitung" zum Kohleausstieg:

"Vom Kohleausstieg sind allein in der Lausitz bis zu 10000 Jobs betroffen. Hinzu kommt in etwa die gleiche Größenordnung an Beschäftigten, die indirekt - bei Dienstleistern oder Zulieferern - mit dem Revier verbunden sind. Im Mitteldeutschen Revier sind es weitere 10000 Menschen. Dass in dem Gesetzentwurf nun Verpflichtungen zu Ansiedlungen von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sowie Investitionen in Straßen- und Schienennetze verankert sind, ist zwar gut und belegt ein hartes Stück Arbeit der sächsischen Regierung - es löst aber das Grundproblem noch nicht: den Wegfall von Arbeitsplätzen vor allem in der Produktion."/yyzz/DP/nas

