Nach dem Tode Ferdinand Piëchs rückt seine Witwe Ursula in die erste Reihe der Familie, die durch Volkswagen reich wurde. Sie herrscht nun über ein Milliardenvermögen. Nicht jeden freut das.

Einem 24-Stunden-Rennen kann niemand vom Start bis zum Zieleinlauf folgen, nicht mal der Rennsportverrückte Ferdinand Piëch. Und so hatte sich der damalige VW-Aufsichtsratschef mit seiner Frau Ursula in einen abgesperrten VIP-Bereich am Rand der Rennstrecke im französischen Le Mans zurückgezogen. Während draußen die Boliden röhrend ihre Runden drehten, widmeten sich die Piëchs dem Aktenstudium. Ursula hatte einen Stapel Zeitungsartikel mitgebracht, las und gab den Stoff dann mit einem kurzen Kommentar an den Gemahl.

Es ist eine von zahlreichen Begebenheiten, die das innige Verhältnis zwischen Ferdinand Piëch und seiner Frau dokumentieren. Er lenkte über viele Jahre die Geschicke von Deutschlands größtem Autokonzern Volkswagen, der ihm als Mitglied der Familie Porsche einst mit gehörte. Sie arbeitete ihm zu, vor allem in den letzten Jahren vor seinem Ausstieg aus der Familienfirma. Die Piëchs waren lange ein erfolgreiches Duett - auch dank klarer Rollenverteilung: Ferdinand als Machtmensch im Rampenlicht, Ursula als "Ferdls" treue Unterstützerin im Hintergrund, "so wie das in einer guten Partnerschaft sein sollte", wie sie einmal sagte.

Ein schweres Erbe

Seit vergangenen Sonntag ist es damit vorbei. Völlig unerwartet verstarb da Ferdinand Piëch - und Ursula, die bei Bekannten nur "die Uschi" heißt, steht auf einmal vorne, als Verwalterin eines Milliardenvermögens und damit eine der reichsten Frauen in Österreich. Piëch hat sie in seinem Vermächtnis zur wichtigsten Erbin bestimmt. Innerhalb der Familie könnte das noch für Konflikte sorgen.

Die Rolle als Aufsichtsratsvorsitzende von VW bleibt ihr zwar erspart: Nach einem Machtkampf im Jahr 2015 mit dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn hatte Piëch sich von seinen Anteilen in Wolfsburg getrennt. Aber Ursula muss die Stiftungen steuern in denen das Familienerbe verwaltet wird, ihren Familienzweig zusammenhalten, versuchen, die Gräben zu überbrücken, die es zwischen ihren drei Kindern mit Ferdinand und seinen Kindern aus anderen Beziehungen gibt.

Es ist eine Aufgabe, wie es sie kein zweites Mal gibt: weil unglaublich viel Geld im Spiel ist. Aber auch, weil der ganze Nachlass quasi unter Aufsicht der Öffentlichkeit abgewickelt wird - und weil Ferdinand 13 Kinder hinterlässt, die im schlimmsten Fall alle in irgendeiner Form mitreden wollen.

Riskante Bergfahrt

34 Jahre lang waren Ursula und Ferdinand Piëch ein ungleiches Paar: die gelernte Erzieherin und der Ingenieur. Anfangs wurden sie im Porsche-Piëch-Clan belächelt, auch kritisiert. Weil Ursula einst als Kindermädchen in die Familie kam. Und auch, weil Ferdinand Piëch für Uschi seiner Lebensgefährtin Marlene Porsche den Laufpass gab - die er zuvor seinem Cousin Gerhard ausgespannt hatte. Heute aber heißt es in der Familie, dass Ursula einen wesentlichen Anteil am Erfolg von Ferdinand Piëch gehabt habe.

In die Wiege gelegt war ihr die Rolle nie. Sie wurde 1956 als Ursula Plasser in Linz an der Donau geboren, leitete später einen Kindergarten in Braunau am Inn. Doch auf Dauer war der lebenslustigen Frau das Innviertel zu eng - sie wollte hinaus in die Welt. Die Möglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...