An diesem Donnerstag stehen vor allem Unternehmenszahlen im Fokus. Positive US-Vorgaben und Bilanzen von Fielmann und Bertelsmann könnten die Märkte bewegen.

Der Dax hat einen turbulenten Handelstag hinter sich. Zwischenzeitlich notierte der deutsche Leitindex am Mittwoch etwa ein Prozent im Minus - mit der Öffnung der Wall Street legte der Dax jedoch weiter zu und konnte einige Tagesverluste wettmachen. Geschlossen hat der deutsche Aktienindex bei 11.701 Punkten etwa 0,25 Prozent schwächer. In den USA haben besonders Finanzwerte die Börsen angeschoben - trotzdem herrscht weiterhin Sorge wegen des Handelsstreits. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax an diesem Donnerstagmorgen etwas im Minus.

Der Fokus der Anleger dürfte an diesem Donnerstag vor allem auf Unternehmenszahlen liegen. Die Optikerkette Fielmann stellt die ausführliche Bilanz des abgelaufenen Quartals vor, Umsatz und Gewinn sollen offenbar gesteigert worden sein.

Auch Europas größter Medienkonzern präsentiert Zahlen. Nachdem TV-Tochter RTL Group bereits am Mittwoch ordentliche Zahlen vorgelegt hat, könnte der gesamte Konzern auch positive Werte präsentieren.

Konjunkturell stehen Inflationszahlen für August auf dem Plan. Mit einem Wachstum von 1,7 Prozent verfehlte Deutschland im Juli nur leicht die von der EZB vorgesehene Marke von knapp unter zwei Prozent. Ebenso für den August werden die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.

1 - Vorgabe aus den USA

Kursgewinne bei Finanzwerten haben die Wall Street am Mittwoch beflügelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent höher auf 26.036 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 7856 Punkte vor und der breiter gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2887 Punkte zu.

Im frühen Handel hatte noch die Furcht vor einer Rezession in den USA die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Vor allem der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China machte zunächst den Investoren zu schaffen.

2 - Handel in Asien

In Erwartung einer weiteren Abkühlung der Weltkonjunktur haben sich Anleger an Asiens Börsen am Donnerstag zurückgehalten. Sie fürchten, dass der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie ein drohender Chaos-Brexit die Wirtschaftsaussichten immer stärker eintrüben. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 0,4 Prozent auf 20.390 Punkte. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans notierte unverändert.

3 - Optikerkette Fielmann legt Quartalszahlen vor

Firmenchef Marc Fielmann stellt die ausführliche Bilanz des abgelaufenen Quartals vor. Vorab wurde bekannt, dass das Hamburger Familienunternehmen Umsatz und Gewinn trotz Hitzerekorden gesteigert hat. Üblicherweise leidet der Einzelhandel während der Hitzewellen, weil die Kundschaft fernbleibt.

Fielmann will das Wachstumstempo in diesem ...

