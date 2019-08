Bundesaußenminister Heiko Maas und seine EU-Kollegen wollen am Donnerstag (12.00 Uhr) bei einem Treffen in Helsinki über die jüngsten Entwicklungen in der Iran-Krise beraten. Konkret soll es bei den Gesprächen um die Frage gehen, ob und wenn ja wie sich die Europäische Union sich an den internationalen Bemühungen zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligen sollte. Zudem werden erneut die Rettungsversuche für das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe Thema sein.

Maas hatte im Zusammenhang mit Bedrohungen für die Schifffahrt in der Golfregion zuletzt eine EU-Beobachtungsmission ins Spiel gebracht. Ein solcher Einsatz könnte deeskalierend zu wirken, indem er das Geschehen in dem Seegebiet inklusive möglicher Sabotageakte transparent macht. Der US-Schutzmission wollen sich viele EU-Staaten nicht anschließen, weil sich fürchten, dass diese für weitere Spannungen mit dem Iran sorgen könnte.

Unklar war bis zuletzt, welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen beim G7-Gipfel auf die Diskussionen haben werden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte sich bei dem Treffen in Biarritz um Bewegung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bemüht und Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif empfangen. US-Präsident Donald Trump sah danach eine "wirklich gute Chance" für ein Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani.

Auch Ruhani erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft, forderte aber, vorher sollten die USA die Sanktionen gegen den Iran aufheben. Der iranische Präsident ist Ende September in den Vereinigten Staaten, wo er an der UN-Vollversammlung in New York teilnehmen wird

- und dann auch Trump treffen könnte.

Die USA waren 2018 im Alleingang aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, um das Land mit maximalem Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zu zwingen. Die Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen hat bislang allerdings lediglich die Spannungen weiter angeheizt - unter anderem mit der Folge, dass der Schiffsverkehr durch die zwischen dem Iran und dem Oman liegende Straße von Hormus als nicht mehr sicher gilt. So setzte der Iran einen britischen Öltanker fest und das Land wird von den USA für mysteriöse Angriffe auf andere Schiffe verantwortlich gemacht.

Für die EU ist der US-Kurs vor allem deshalb problematisch, weil dem Iran für die Einschränkung seines Atomprogrammes ein Ende der wirtschaftlichen Isolation versprochen worden war. Um das Atomabkommen zu retten, versucht sie deswegen dafür zu sorgen, dass Unternehmen trotz der weitreichenden US-Sanktionen Geschäfte mit dem Land machen können. Zugleich wird überlegt, wie die Schifffahrt durch die Straße von Hormus besser gesichert werden könnte. Sie zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit. Fast ein Drittel des globalen Ölexports wird durch die Meerenge verschifft.

Neben Maas wird am Donnerstag auch die neue deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Helsinki sein und sich mit EU-Kollegen treffen. Am Mittag soll es ein gemeinsames Arbeitsessen aller Minister zum Thema hybride Bedrohungen geben. Darunter versteht die EU gezielte Handlungen zur Destabilisierung von Regionen oder ganzen Staaten, die unter der Schwelle eines offiziell erklärten Krieges liegen. Beispiele sind Cyberattacken oder aber Desinformationskampagnen./aha/DP/zb

