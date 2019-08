The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0109987112 NED.WATERSCH. 10-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0236331127 EXPORT-IMPORT BK 14/19MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB0TX7 LB.HESS.-THR. 12/19 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH28J9 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US63946BAD29 NBCUNIVERS.MEDIA 11/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US91086QBD97 MEXICO 14/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA CA45823ZAA09 INTACT FINANCIAL 09/19 BD02 BON CAD N

CA 6IP1 XFRA USP5625XAB03 INTERCORP PERU 15/25 REGS BD02 BON USD N

CA DCJD XFRA USU2339CBN75 DAIMLER FIN.N.A.14/19REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0449361350 LLOYDS BANK 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1104029027 CHARMING LI.IN. 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA DWD4 XFRA XS1467392707 MORGAN STANLEY 16/46 MTN BD02 BON USD N

CA EUCB XFRA DE000A2NBTK4 EUROMICRON AG JGE NA ON EQ01 EQU EUR Y

CA SKZ9 XFRA IE00B2Q0GR60 OMGI-O.M.EUR.B.IDEAS AEOA FD00 EQU EUR N

CA SKZX XFRA IE00B2Q0GS77 OMGI-O.M.EUR.B.IDEAS ADLA FD00 EQU EUR N