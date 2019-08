FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.198 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.102 EUR

JWG1 XFRA GB00B5N0P849 JOHN WOOD GR.LS-,04285714 0.103 EUR

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.034 EUR

B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.179 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.464 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.045 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.171 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.021 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.757 EUR

IWT5 XFRA AT0000858428 ESPA ST.EUR.EM.EURR01 AEO 1.200 EUR

IWTB XFRA AT0000831409 ERSTE BOND DANUB.EOR01AEO 1.100 EUR

7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.036 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.248 EUR

1U3 XFRA JP3800390001 BIC CAMERA INC. 0.085 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.082 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.207 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.874 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.338 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.036 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.505 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.180 EUR

SL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.135 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.140 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.153 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.039 EUR

OIL XFRA US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01 0.045 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.334 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.334 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.207 EUR

MZL XFRA US63935N1072 NAVIGANT CONSULT. DL-,001 0.045 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.514 EUR