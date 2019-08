Zürich (awp) - Der Handyverkäufer Mobilezone erwirbt die beiden Unternehmen Mobilit AG und IT Business Services GmbH mit Hauptsitz in Härkingen. Die Firmen beschäftigten 14 Mitarbeiter und hätten 2018 einen Bruttogewinn von 3 Millionen Franken erzielt, teilte Mobilezone am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben ...

