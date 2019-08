Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Overweight" belassen. Wie schon im Sommer 2018 hätten sich europäische Medizintechnikwerte allgemein jüngst besser entwickelt als der breite europäische Markt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar rechne er in diesem Jahr nicht mit einer anschließend deutlich sinkenden Bewertung, doch sei er vorsichtig. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2019 sind Fresenius, FMC und GN Store Nord seine Favoriten. FMC sei aktuell günstig bewertet./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 17:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-29/07:59

ISIN: DE0005785802