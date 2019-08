Holmes Investment Properties PLC: HIP Plc wurde als bevorzugter Bieter fur das Bauprojekt Stanley Park Golf Platz in Blackpool ernannt. DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Holmes Investment Properties PLC: HIP Plc wurde als bevorzugter Bieter fur das Bauprojekt Stanley Park Golf Platz in Blackpool ernannt. 29.08.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 29 August 2019 Holmes Investment Properties Plc ("HIP" oder "die Firma") HIP Plc wurde als bevorzugter Bieter fur das Bauprojekt Stanley Park Golf Platz in Blackpool ernannt. Höhepunkte: - * Neu entwickeltes Golfangebot des 21. Jahrhunderts. - * Aushängeschild für das neue Unternehmen von David Lloyd, Adrenalin World. - * Bis zu 250 neue Ferienhütten sollen entstehen. - * Gesamtvolumen des Projektes liegt bei 45 Mio. GBP - * Ungefähr 150 Arbeitsplätze werden am Standort geschaffen. Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16), das britische Immobilieninvestmentunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Freizeitsektor, freut sich gemeinsam mit dem Stadtrat von Blackpool bekannt zu geben, dass es zum bevorzugten Bieter für die Entwicklung des Stanley Park Golf Kurses ernannt wurde. Im Rahmen der Vereinbarung wird der Standort, der derzeit als ein betriebsbereiter Golfplatz fungiert, ausgebaut, um ein neues Golfangebot zu bieten, welches der Stolz der Golfklubmitglieder werden soll indem er ein umfangreiches Freizeit- und Unterhaltungsangebot anbietet. Durch die Ernennung von Colin Jenkins, GRN Consulting (www.golfconsult.co.uk), zum Golf Entwicklungs Berater und in Absprache mit den Vertretern des Golf Klub Komittiees plant HIP die Installation modernster Übungsanlagen, einschließlich der besten Technologie von TopTracer und Power Tees. HIP wird auch die verbleibenden 11 Löcher neu entwickeln, um einen 9-Loch-Platz mit Schwerpunkt auf 6 dieser Löcher anzubieten, um einen einzigartigen Golf Sixes-Austragungsort zu schaffen, der darauf fokusiert ist, die Spielerzahlen zu steigern und bestehende Golfermitglieder weiterhin zu binden. Die Entwicklung des Klubhauses und der Einrichtungen für Mitglieder und Besucher ist im Rahmenplan des Projektes verankert. Der Osten des Geländes soll in zwei Bauprojekte unterteilt werden: das neue Indoor- und Outdoor-Unterhaltungsangebot für Familien - die Adrenalin-World für umfangreiche Aktivitäten (www.adrenalinworld.co.uk) sowie 250 Ferienhäuser und dazugehörige Einrichtungen. Adrenalin World, das neue Freizeitunternehmen des ehemaligen britischen Tennisstars und Freizeitunternehmers David Lloyd, das von David Lloyd's Adventure Parks Limited geleitet und betrieben wird, bietet eine breite Palette von über 20 Aktivitäten im Innen- und Außenbereich. Somit sind Aktivitäten für alle Altersklassen gegeben. Der Adrenalin World Freizeitpark wird ein Ziel für die Region sein, das mehr als 100 Arbeitsplätze schafft und das ganze Jahr über Unterhaltung für Anwohner und Touristen bietet. HIP hat eine exklusive Vereinbarung über die Entwicklung von neun weiteren Adrenalin World-Standorten getroffen. Desweiteren entwickelt HIP weiterhin seine anderen Freizeitunternehmen. Unter anderem gehört World of Golf (Croydon) sowie Everyone Entertained Limited zu ihrem Portfolio. David Lloyd, Gründer von David Lloyd's Adventure Parks Limited, kommentierte: "Blackpool wird für seine großartigen Attraktionen gefeiert und ich freue mich, dieses reiche Vermächtnis mit meinem neuen Unternehmen Adrenalin World in die Stadt bringen zu können. Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass Blackpool den Wert der großartigen Möglichkeiten für Gesundheit, Wohlbefinden und Abenteuer erkannt hat, die wir an einem hervorragenden Ort anbieten, der alle Arten von Aktivitäten für alle Altersgruppen bietet. Es wird unter anderem Seilrutschen, Go-Kart, Minigolf, eine Kletterwand und Virtual-Reality-Räume geben. Es ist ein One-Stop-Shop für Abenteuerlustige. "Dies ist ein großer Segen für die Stadt, der mit der Schaffung von 100 Arbeitsplätzen bei Adrenalin World erhebliche Beschäftigungsaussichten für die Region schafft und gleichzeitig mehr Besucher anzieht und die Schönheit von Blackpool fördert. Wir glauben, dass dies eine großartige Ergänzung sein wird zu den angebotenen Annehmlichkeiten in einer hervorragenden, leicht zugänglichen Lage. Wir können es kaum erwarten, loszulegen. " Im äußersten Osten des Areals plant HIP den Bau von 250 Ferienhäusern und den dazugehörigen Einrichtungen und Dienstleistungen. Dies schafft zusätzliche Uebernachtungsmoeglichekeiten für Familien, die in der Gegend bleiben möchten, da der Trend zu sogenannten Staycations staetig waechst. Die vollständigen Pläne hierfür werden zu gegebener Zeit verfügbar sein, sobald die Planer eine vollständige Einschätzung der Kapazität des Standorts vorgenommen haben. Stadtrat Mark Smith, Kabinettsmitglied für Wirtschaft, Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, kommentierte: "Diese Vorschläge klingen wirklich aufregend und ich glaube, dass sie einen positiven Weg für den Golfplatz darstellen. Während des Beschaffungsprozesses mussten die Pläne vertraulich behandelt werden, was meines Wissens viele frustrierend fanden. Ich freue mich sehr, dass HIP endlich die vollständigen Details ihrer Vorschläge veröffentlichen kann. "Dies ist eine fantastische Investition sowohl in den bestehenden Golfplatz als auch in ein neues Freizeitangebot mit zugehörigen Unterkuenften. Es wird neue Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft ankurbeln. David Lloyd ist ein Synonym für hochwertige Freizeitattraktionen. Ich bezweifle nicht, dass die Adrenalin-World sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern äußerst beliebt sein wird. "Ich weiß, dass viele Anwohner die Einzelheiten der Vorschläge sehr genau kennen wollen, und ich hoffe, dass dies ihnen versichert, dass Hip engagiert ist mit dem Golf Klub Kommittee zusammenzuarbeiten, um die Westseite des Platzes beizubehalten und die Einrichtungen zu verbessern. Die Bewohner werden die Möglichkeit haben ihre Meinung beizutragen und Bedenken zu äußern, sobald der Planungsantrag eingereicht wird. "Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung sowohl auf das Umland als auch auf unsere Nachbarn positiv auswirken wird. Insbesondere der Stanley Park würde durch diesen Deal von Verbesserungen profitieren. Wir werden mit den Blackpool Teaching Hospitals sprechen, da diese Interesse bekundet haben, einen Teil des Geländes für die Schaffung eines Gedenkgartens und des Blackpool Zoos zu nutzen. Michael Simmonds, CEO von Holmes Investment Properties Plc, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unseren ersten Standort für Adrenalin World gesichert zu haben, von dem erwartet wird, dass er zum Flaggschiff der Marke wird. Wir haben auch die vorteilhafte Position, mit einem der erfolgreichsten Freizeitunternehmer Großbritanniens zusammenzuarbeiten, der ein Synonym für die Branche ist. Mit dieser Vereinbarung konzentrieren wir uns nun darauf, den Planungsprozess so schnell wie möglich voranzutreiben, um unser Ziel zu erreichen, die Adrenalin World-Site Anfang 2021 zu eröffnen. "Da Golf für die Region besonders wichtig ist, möchten wir auch das Sporterlebnis verbessern, indem wir die Einrichtungen erheblich verbessern und mehr Spieler anzuziehen. Dieses Projekt ist nach der Übernahme von World of Golf in Croydon, Anfang 2018 die zweite Investition von HIP im Golfbereich. Seit der Übernahme von World of Golf hat HIP stetig in die Anlage investiert, was zu einem Anstieg der Kundennutzung um 20% geführt hat. Wir freuen uns jetzt darauf, mit dem Golfklub-Komitee von Stanley Park zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Spiel in Zukunft floriert und dass wir ein hervorragendes Angebot liefern, auf das die Mitglieder stolz sein können. " HIP wird sich jetzt ein Vorbereitungstreffen mit dem Stadtrat beantragen und haten, bevor ein vollständiger Planungsantrag für die Adrenalin World-Website eingereicht wird. Weitere Antraege für die Entwicklung des Golfplatzes bzw. der Lodge werden folgen. Anfragen: HIP Plc & DLAP - Yellow Jersey PR Charles Goodwin +44 (0)7747 788 22 1 Georgia Colkin Annabel Atkins hip@yellowjerseypr.com Stadtrat von Blackpool +44 (0) 1253 477273 Jenny Bollington Jenny.bollington@blackpool.gov.uk Hinweise an die Redaktion Holmes Investment Properties Plc Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) - www.hipplc.com - ist eine britische Immobilieninvestitionsgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Freizeitsektor, die 2011 an der Berliner Börse notiert wurde. HIP plant, mit Freizeitbetreibern zusammenzuarbeiten, um Grundstücke zu beschaffen, Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen einzuholen, das Gelände des Freizeitcenters nach den Vorgaben des Betreibers zu errichten und deren Rendite zu maximieren, und zwar gegen einen im Voraus vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite . Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5 bis 6 Jahren ein Minimum von 12 Freizeitzentren aufzubauen und so die Bilanz des Unternehmens erheblich zu verbessern. 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge KT13 0TS Großbritannien Telefon: +44 (0) 203 858 7790 E-Mail: contact@hipplc.com Internet: www.hipplc.com ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin