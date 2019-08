Senvion - Der insolvente Windkraftwerks-Bauer Senvion wird aufgeteilt und muss Teile seines Geschäftsbetriebs stilllegen. Insbesondere für die Turbinenfertigung in Bremerhaven mit 200 Mitarbeitern sehen die Perspektiven sehr schlecht aus, wie die Geschäftsleitung bei Betriebsversammlungen an den Senvion-Standorten am Mittwoch mitteilte. (Quelle: Finanznachrichten.de) Rohöl - Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. August deutlich stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 10,027 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 2,3 Millionen Barrel vorhergesagt.(Quelle: ...

