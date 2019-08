Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Düsseldorf/Linz (pts007/29.08.2019/08:00) - Mit der Saison 2019/20 startet heute die sechste Austragung des höchsten Wettbewerbs für Klubmannschaften im europäischen Eishockey: die Champions Hockey League. bet-at-home.com tritt dabei erstmals als Partner des höchsten Europäischen Wettbewerbs für Eishockeymannschaften für die Saison 2019/20 auf. Als Partner der Champions Hockey League ist bet-at-home.com ab sofort auch in der Königsklasse im Eishockey vertreten. Die Saison startet heuer am 29. August und läuft bis 4. Februar 2020, wo sich die 32 besten Teams aus Europas Top-Ligen um den Titel duellieren. Die Mannschaften starten in einer Gruppenphase mit acht Gruppen zu je vier Clubs. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, gefolgt von einem KO-Verfahren bis zum großen Finale. Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home.com: "Wir sind stolz, ab sofort Partner der Champions Hockey League zu sein. Mit dieser Kooperation weitet bet-at-home.com das internationale Engagement als Partner des europäischen Spitzensports aus. Ich sehe diese Kooperation darüber hinaus als wichtigen Schritt, um mit der CHL als länderübergreifende Dachmarke, die Markenbekanntheit von bet-at-home.com in unseren europäischen Kernmärkten weiter zu erhöhen." Neben der neuen Kooperation war der börsenotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming bereits in der Vergangenheit als Sponsoringpartner im Eishockey aktiv, unter anderem als Partner der Kölner Haie (2013/2014), der Black Wings Linz (2006-2016) sowie der Eishockey-Weltmeisterschaften 2009 und 2011. Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,1 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.06.2019 trugen 290 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015 1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190829007

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)