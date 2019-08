Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 179,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,72 Prozent. Erst am Vortag war mit minus 0,73 Prozent ein neues Rekordtief erreicht worden.

Anleiheexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank sprach von einer weiter robusten Nachfrage nach Bundesanleihen. "Die gestiegene Risikoaversion und Nervosität wegen eines möglichen harten Brexit sind die Treiber", sagte er.

Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson mit der von ihm verordneten Zwangspause des Parlaments einen Sturm der Empörung ausgelöst. Die Möglichkeiten der Abgeordneten, einen ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft zu verhindern, sind damit stark eingeschränkt.

Darüber hinaus dürften auch Konjunkturdaten im Tagesverlauf stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, zur Preisentwicklung in Deutschland und zur Wirtschaftsleistung der USA./jkr/jha/

