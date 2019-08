Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Südkorea will sein Haushaltsbudget im kommenden Jahr beträchtlich erhöhen. Zudem beabsichtigt die Regierung fiskalische Impulse zu verstärken, um Befürchtungen vor einer Verlangsamung der viertgrößten asiatischen Wirtschaft zu zerstreuen. Der Haushaltsvorschlag sieht eine Erhöhung der Staatsausgaben für 2020 um 9,3 Prozent auf 513,500 Billionen Won (rund 423,43 Milliarden Dollar) vor. Der Schritt folgt auf die diesjährige Budgeterhöhung um 9,5 Prozent - die größte seit 10 Jahren - und zusätzliche Ausgaben von 4,8 Milliarden Dollar. Die expansive Haushaltspolitik sei notwendig, um Risiken für das Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken. Allerdings dürfte sich die Staatsverschuldung im nächsten Jahr auf 39,8 Prozent des BIP erhöhen, nach 37,1 Prozent in diesem Jahr, so das Ministerium. Die Wirtschaft des exportorientierten Landes hat an Fahrt verloren angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und den sich verschärfenden Handelskonflikt mit Japan.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 209.000 14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.883,50 -0,22% Nikkei-225 20.436,83 -0,21% Hang-Seng-Index 25.578,97 -0,14% Kospi 1.935,19 -0,30% Shanghai-Composite 2.894,59 +0,03% S&P/ASX 200 6.503,10 +0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien nehmen die positiven Vorgaben der Wall Street vom Vortag nicht auf. Frische Impulse fehlen. Vom Handelsstreit gibt es weiter keine klaren Signale, hier wird nach wie vor damit gerechnet, dass beide Seiten demnächst wieder miteinander reden werden. US-Finanzminister Steve Mnuchin hat sich bezüglich eines konkreten Termins laut Bloomberg eher schwammig geäußert. In dieser Gemengelage hätten geopolitische Sorgen und die inverse und damit eine aufziehende Rezession signalisierende Zinsstrukturkurve in den USA die Oberhand, heißt es im Handel.Unter den Einzelwerten legen Anta Sports nach einer Kurszielerhöhung durch UOB KH um 1,7 Prozent zu. Great Wall Motor geben die Gewinne vom Vortag mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 4,91 Hongkong-Dollar wieder ab. Das Analysehaus UOB Kay Hian sieht den Autohersteller weiter unter Umsatz- und Gewinndruck angesichts schwächerer Margen als Folge des harten Wettbewerbs. UOB senkte daher das Kursziel drastisch auf 2,00 von 4,50 Hongkong-Dollar im Zuge deutlich niedrigerer Gewinnschätzungen.

US-NACHBÖRSE

Guess? übertraf dank einer guten Nachfrage aus Europa die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten. Die Aktie schoss um 13,4 Prozent nach oben. Nutanix machten einen Satz um fast 20 Prozent. Das Unternehmen, das sich gerade in einem Transformationsprozess von einem Hardware- zu einem Softwareanbieter befindet, berichtete zwar über weiter sinkende Umsätze und steigende Verluste, schnitt aber mit den konkreten Zahlen dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Der Cloud- und Identitätsexperte Okta konnte in seinem zweiten Quartal den Umsatz um 49 Prozent auf 140,5 Millionen Dollar stärker steigern als prognostiziert. Der Nettoverlust weitete sich zwar auf 42,9 (39,2) Millionen Dollar aus; bereinigt und je Aktie schnitt Okta aber dennoch besser ab als im Konsens erwartet. Die Aktie gab um 2 Prozent nach. Für Elastic ging es nach einem erhöhten Ausblick um 10,1 Prozent nach oben. Ein Kursdesaster erlebten Ollie's Bargain Outlet Holdings. Der Einzelhändler hatte nicht nur die Prognosen verfehlt, sondern auch den Ausblick gesenkt. Die Aktie brach um 28 Prozent ein. Zuora verbesserten sich dagegen um 9,4 Prozent. Das Softwareunternehmen konnte auf bereinigter Basis und je Aktie seinen Verlust eingrenzen und schnitt damit ebenso besser ab wie mit dem Umsatz.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.036,10 1,00 258,20 11,61 S&P-500 2.887,94 0,65 18,78 15,20 Nasdaq-Comp. 7.856,88 0,38 29,94 18,41 Nasdaq-100 7.587,90 0,29 21,87 19,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 707 Mio 890 Mio Gewinner 2.095 1.009 Verlierer 840 1.947 unverändert 113 99

Erholung - Nach anfänglichen Verlusten drehten die Indizes nach oben. Stützend wirkte unter anderem, dass der Dow an der 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben abprallte. Die Liste der Belastungsfaktoren sei aber weiter lang, hieß es, und die Fortschritte bei der Lösung der vielen Probleme gering. Leicht positiv dürfte aber gewirkt haben, dass sich in Italien die 5-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD auf eine Koalition geeinigt haben, womit Neuwahlen vermieden werden. Daneben stand weiter der Rentenmarkt mit der inversen Zinsstrukturkurve im Blick, die als Rezessionssignal gilt. Hewlett Packard Enterprise zogen úm 3,4 Prozent an. Der Server- und Software-Anbieter rutschte zwar in die Verlustzone wegen einer Entschädigungszahlung, übertraf bereinigt aber die Markterwartungen. Zudem hob der Konzern den Gewinnausblick an. Autodesk verloren 6,7 Prozent. Der Planungssoftwareanbieter hatte mit seinem Gewinn und Umsatzausblick die Erwartungen der Analysten enttäuscht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,51 -0,6 1,51 30,6 5 Jahre 1,37 -0,3 1,38 -55,0 7 Jahre 1,42 -0,5 1,43 -82,6 10 Jahre 1,47 -0,2 1,47 -97,6 30 Jahre 1,94 -0,9 1,95 -112,6

Am Anleihemarkt tat sich wenig. Die als Rezessionsignal geltende negative Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen Laufzeiten vergrößerte sich zwischenzeitlich weiter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich kaum verändert bei 1,47 Prozent, zweijährige Schuldpapiere warfen 1,51 Prozent ab.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1085 +0,0% 1,1081 1,1092 -3,3% EUR/JPY 117,35 -0,1% 117,48 117,30 -6,7% EUR/GBP 0,9079 +0,1% 0,9072 0,9032 +0,9% GBP/USD 1,2212 -0,0% 1,2215 1,2280 -4,2% USD/JPY 105,87 -0,1% 105,99 105,76 -3,5% USD/KRW 1216,40 +0,3% 1213,31 1213,90 +9,2% USD/CNY 7,1655 +0,0% 7,1653 7,1632 +4,2% USD/CNH 7,1736 +0,0% 7,1705 7,1681 +4,4% USD/HKD 7,8459 +0,0% 7,8449 7,8469 +0,2% AUD/USD 0,6724 -0,2% 0,6737 0,6738 -4,6% NZD/USD 0,6311 -0,4% 0,6338 0,6339 -6,0% Bitcoin BTC/USD 9.555,75 -1,6% 9.709,75 10.168,25 +156,9%

Der Dollar legte leicht zu. Der Euro notierte im späten US-Handel mit 1,1076 Dollar, nach rund 1,11 Dollar zur gleichen Zeit am Vortag. Dagegen stand das britische Pfund unter Druck, auch wenn es sich von den Tagestiefs wieder erholen konnte. Premierminister Boris Johnson hat die Parlamentsferien verlängert, was die Sorgen um ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag verstärkte. Devisenanalysten sehen weiteres Abwertungspotenzial, sollte sich der harte Brexit noch konkreter abzeichnen. Der Offshore-Yuan zeigt sich am Donnerstag im asiatisch dominierten Geschäft etwas leichter mit 7,1736 je Dollar. Die chinesische Notenbank hat den Mittelkurs des Yuan erneut leicht erhöht auf 7,0558 von 7,0835 je Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,45 55,78 -0,6% -0,33 +15,4% Brent/ICE 60,03 60,49 -0,8% -0,46 +8,5%

Die Ölpreise stiegen kräftig, gingen aber unter den Tageshochs aus dem Handel. Die offiziellen US-Öllagerdaten hatten einen deutlich stärkeren Rückgang gezeigt als erwartet. Mit einem Minus von gut zehn Millionen Barrel blieben die Daten nur knapp unter dem vom privaten American Petroleum Institute (API) gemeldeten Rückgang vom Vorabend, der schon die Preise für das "schwarze Gold" angetrieben hatte. Zum US-Settlement erhöhte sich der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 1,5 Prozent auf 55,78 Dollar, für Brent ging es 1,7 Prozent auf 60,49 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.545,59 1.539,20 +0,4% +6,39 +20,5% Silber (Spot) 18,49 18,36 +0,7% +0,13 +19,3% Platin (Spot) 911,44 904,35 +0,8% +7,09 +14,4% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,4% -0,01 -3,8%

Der Goldpreis kam nach den jüngsten kräftigen Gewinnen leicht zurück. Zum US-Settlement fiel er um 0,2 Prozent auf 1.549 Dollar. Am Vortag war das Edelmetall noch auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren geklettert. Teilnehmer verwiesen neben leichten Gewinnmitnahmen auch auf die moderate Dollarstärke.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

