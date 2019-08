FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Händler sprechen von fehlenden Impulsen in beide Richtungen, daher dürfte sich der Markt zunächst an technischen Marken orientieren. Über dem Markt hänge nach wie vor die belastende Gemengelage aus Brexit, Handelskrieg und Konjunktursorgen. Nach oben bremse der mehrfach geteste Widerstand um 11.800 Punkte, nach unten scheine der 11.600er-Bereich eine gute Absicherung zu bieten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 15 auf 11.680,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.684,5 und das Tagestief bei 11.626,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.700 Kontrakte.

August 29, 2019 02:24 ET (06:24 GMT)

