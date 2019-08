In einem am Donnerstag veröffentlichten deutschen Zeitungsinterview schloss sich das scheidende Mitglied des EZB-Rates, Ewald Nowotny, den jüngsten Kommentaren des EZB-Vizepräsidenten Luis de Guindos an, der sagte, die Zentralbank müsse die Markterwartungen kritisch beurteilen und ihre Entscheidungen auf makroökonomische Daten stützen. Wichtige Zitate: ...

