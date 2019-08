FRANKFURT (Dow Jones)--Am Donnerstag setzt sich die Rally an den internationalen Rentenmärkten fort. Auch in den USA wurden am Vorabend bei den Renditen im Gegenzug neue Rekordtiefs erzielt. Die Gemengelage aus Konjunktursorgen und den Konsequenzen des US-chinesischen-Handelsstreits sorgt weiter für Umschichtungen aus dem Aktien- in den Rentenmarkt. Dabei geht es mit allen Laufzeiten der Zinskurve aufwärts.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 179,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 179,36 Prozent und das Tagestief bei 179,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 136,06 Prozent. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 226,24 Prozent.

August 29, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)

