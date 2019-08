München, Deutschland (ots) - ... DREI ENGEL AUF DER TODESINSEL! Oliver Kalkofe und Peter Rütten schleudern ihren Fans für das SchleFaZ-Jubiläum eine echte Scheissfilm-Blendgranate höchsten Kalibers um die Ohren und auf die Augen - vor allem aber direkt ins Trashfilmherz! So unglaublich und so wahr!



Der Countdown läuft bereits auf Hochtouren - für SchleFaZ 100 Live - das Jubiläumsfestival! Sechs Stunden Liveshow, hochkarätige Music-Acts, 2.500 begeisterte Zuschauer und SchleFaZ-Fans und das alles in einer legendären Location, nämlich im Berliner Tempodrom. Zur 100. Sendung von "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" zelebrieren sie alle gemeinsam das größte Festival in der Geschichte einer Kultmarke!



Und endlich dürfen wir das streng gehütete Geheimnis lüften, welches monströse Murksmovie-Meisterwerk die Fans bei diesem einmaligen Spektakel erwarten dürfen, denn auch bei der Filmauswahl haben Rütten und Kalkofe sich ein echtes Filetstück deluxe von der Trashfilm-Schlachterplatte ausgesucht: DREI ENGEL AUF DER TODESINSEL!



Käsige Special-Effects, ein Gorilla, viele Ninjas, ein paar Zombies, Laserkanonen, Okkultismus, eine satanische Sekte und drei schlagkräftige Frauen mit enormer Oberweite - das alles und noch viel mehr bieten die DREI ENGEL AUF DER TODESINSEL - das B-Movie-Debüt von Regisseur Jim Wynorski aus dem Jahr 1984. Wir dürfen also ein echtes Trashfilm-Tivoli erwarten, denn dieser Film vereint wahrlich alles, was einen SchleFaZianer glücklich stimmt.



Am 28. September feiert SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten die 100. Folge mit einer grandiosen live-on-tape Aufzeichnung. Mit dabei sind Music-Acts wie Bela B, Christian Steiffen, Suchtpotenzial und Fünf Sterne deluxe. Das Festival ist eigentlich bereits restlos ausverkauft - doch für eine kleine Horde weiterer SchleFaZ-Fans haben wir noch wenige Last-Minute-Restkarten aus dem Hut gezaubert, schnell sein lohnt sich also: http://ots.de/dLayYY



Wer es nicht in die heiligen Hallen des Berliner Tempodroms schaffen sollte, muss aber auch nicht traurig aus der Wäsche schauen. Den erwartet am 11. Oktober dann die TV-Ausstrahlung des Mega-Events auf TELE 5!



Alle Infos zum SchleFaZ-Jubiläumsfestival gibt es unter www.schlefaz.de



"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von KALK TV und fairworks (www.fairworks.de) im Auftrag von TELE 5.



