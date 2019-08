Der Wirtschaftsminister will mit seiner neuen Strategie beim Mittelstand punkten. In Eckpunkten gibt er nun bekannt, wie er Unternehmen entlasten will.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Bedeutung des Mittelstands hervorgehoben und will die Unternehmen massiv entlasten. Der CDU-Politiker legte am Donnerstag in Hannover Eckpunkte einer seit langem angekündigten Mittelstandsstrategie vor.

Der Mittelstand sei weit mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern ein "zentraler Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts" in Deutschland, sagte Altmaier. Er sprach von einem "Bekenntnis" zum Mittelstand. Verbände hatten seine Politik wiederholt schwer kritisiert.

Altmaier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...