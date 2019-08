Aktien, die seit Jahresanfang mehr als 40 oder 50 % zugelegt haben, sind ein Verkauf. Diejenigen, die den gleichen Prozentsatz verloren haben, sind ein Kauf. Das macht Sinn, denn: Erfüllte Erwartungen sind mit den Kursgewinnen ausreichend eingepreist. Nicht erfüllte Erwartungen oder Enttäuschungen führten in den letzten Wochen zu teilweise massiven Abschlägen ohne rechten Grund. Das ergibt einen weitgehenden Umbau Ihres Portfolios, bevor die neue Prüfungsrunde mit den Quaertalszahlen per 30.9. beginnt. Die konkreten Vorschläge lesen Sie in dieser Woche in unseren Börsenbriefen.



