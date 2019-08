Nach der kräftigen Erholung im späten Handel am Vortag hat der Dax am Donnerstag nach guten Nachrichten aus Italien weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex legte kurz nach dem Start um 0,66 Prozent auf 11 778,72 Punkte zu. Im MDax , in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gab es mit plus 0,69 Prozent auf 25 278,58 Punkte eine ähnlich starke Bewegung.

Börsianer sehen die durch den Handelskrieg zwischen den USA und China und seine Folgen für die Weltwirtschaft verunsicherten Anleger weiter auf der Suche nach sogenannten sicheren Häfen: Anleihen, Edelmetallen, dem Schweizer Franken oder dem japanischen Yen. Die Erholung an der Wall Street sei entsprechend von eher geringem Volumen getragen gewesen. Immerhin: In Italien sind die Weichen für eine neue Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) gestellt. Es wird erwartet, dass der Staatspräsident Sergio Mattarella am Morgen den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beauftragt, eine Regierung zu bilden.

Entsprechend griffen die Anleger in Europa etwas zu: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,60 Prozent auf 3385,42 Zähler zu./kro/jha/

