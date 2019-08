Der deutsche Aktienmarkt startet mit einem deutlichen Plus in den Handel. Ganz anders das Pfund: Die britische Währung verliert an Wert.

Der Dax startet deutlich fester in den Handel an diesem Donnerstag. Zur Eröffnung liegt der Dax 0,7 Prozent im Plus und notiert bei 11.777 Zählern. Alle 30-Dax-Titel liegen zur Eröffnung im Plus. Noch am gestrigen Mittwoch ging der deutsche Aktienindex bei 11.701 Punkten etwa 0,25 Prozent schwächer aus dem Handel.

Ihren Blick richten Anleger weiterhin auf Großbritannien: Dort hatte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch die Sitzungstage des Parlaments vor dem geplanten EU-Ausstieg zusammengestrichen und damit Spekulationen auf einen ungeregelten Brexit geschürt. Der britische Aktienmarkt reagiert auf die Entwicklung nicht. Der britische Auswahlindex FTSE legte gestern sogar um 0,4 Prozent zu und startet auch am heutigen Donnerstag mit einem Plus von 0,2 Prozent.

Anders sieht die Lage am Devisenmarkt aus. Bereits gestern rutschte das Pfund gegen dem Dollar um knapp einen Cent ab. Und auch an diesem Donnerstag verliert die britische Währung weitere 0,2 Prozent und notiert bei 1,2188 Dollar.

"Aufgrund des hohen Unfallrisikos (eines ungeregelten Brexits), sehe ich daher eher noch einmal weiteres Abwertungspotenzial für das Pfund", meint die Commerzbank-Devisenanalysten Esther Reichelt. "Doch klar ist auch: Die Unsicherheit darüber, in welche Richtung es für das Pfund geht ist erheblich, solange noch vollkommen unklar ist, welchen Weg sowohl Johnson als auch seine Gegner in den kommenden Wochen eingeschlagen werden".

Trotz der vielen Ereignisse an den Finanzmärkten bleibt der Dax standhaft. Seit Mitte August bewegt sich der Index in der Spanne zwischen 11.850 Punkten auf der Ober- und 11.600 Zählern auf der Unterseite. "Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ist derzeit nicht besonders hoch", meinen die Analysten der Landesbank Helaba.

Dieser Trend könnte durchaus anhalten. Denn nach Meinung des Sentimentexperten Joachim Goldberg haben sich einige mittelfristig orientierte Anlageprofis zurückgezogen. Das zeigen die Daten der aktuellen Stimmungsfrage der Börse Frankfurt, die der Verhaltensökonom jede ...

