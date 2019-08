Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei ihrem ersten Treffen mit EU-Kollegen den Wunsch nach einer engen Abstimmung in sicherheitspolitischen Fragen geäußert. In einer international herausfordernden Situation komme es aus ihrer Sicht auf eine "starke und einige Stimme Europas" an, sagte die CDU-Politikern am Donnerstag am Rande von Gesprächen in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Kramp-Karrenbauer (57) war Mitte Juli überraschend neue deutsche Verteidigungsministerin geworden, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Ursula von der Leyen zur künftigen Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden war. "Ich freue mich, dass ich dabei sein kann", sagte sie am Donnerstag zu dem informellen EU-Verteidigungsministertreffen in Helsinki.

Am Rande der Beratungen im großen Kreis traf sich Kramp-Karrenbauer unter anderem zu einem Gespräch mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. "Wir müssen den Multilateralismus stärken, die Herausforderungen in der Welt erfordern Handlungsfähigkeit und Antworten der Europäischen Union", schrieb die CDU-Chefin danach im Kurznachrichtendienst Twitter.

Zu inhaltlichen Fragen wie einem möglichen EU-Einsatz zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus äußerte sie sich öffentlich zunächst nicht./aha/DP/zb

AXC0109 2019-08-29/09:35