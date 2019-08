Langenfeld/Düsseldorf (ots) - PIM Systeme für die zentrale Verwaltung von Produktinformationen sind heute einer der wichtigsten Bausteine für erfolgreiche Digital-Commerce-Lösungen. Der Langenfelder Digitalintegrator NEXUS United erweitert in diesem Bereich sein Lösungsportfolio und begründet eine Partnerschaft mit Akeneo, einem weltweit führenden Anbieter für PIM-Systeme.



In den vergangenen Jahren hat NEXUS United viele anspruchsvolle Digitalprojekte umgesetzt. Das Produkt-Informations-Management-System (PIM) von Akeneo ist dort mehrfach zum Einsatz gekommen und hat sich bewährt. "Es ist unser Anspruch, unseren Kunden ganzheitliche Digital-Lösungen aufzeigen und auch aus einer Hand anbieten zu können. Deshalb sind wir stolz, mit Akeneo einen zuverlässigen Partner für die im Digital Commerce so wichtige PIM Funktionalität gewonnen zu haben", freut sich Sebastian Scheel, geschäftsführender Gesellschafter und verantwortlich für Technologie bei NEXUS United.



Tobias Schlotter, General Manager für die Region Zentral- & Osteuropa ergänzt: "wir sind stolz darauf, NEXUS als Partner begrüßen zu dürfen. Nexus ist für uns ein wichtiger Partner, der mit über 20 Jahren Digitalisierung-Erfahrung und PIM-Expertise viele zukünftige gemeinsame Kunden, im Bereich Product Experience Management, auf einen erfolgreichen Weg bringen wir - davon sind wir überzeugt. Wir freuen uns schon auf gemeinsame Projekte!"



Die besondere Expertise von NEXUS United ist die Integration unterschiedlicher Systeme zu einer digitalen Gesamtlösung, die wirtschaftlich zu betreiben ist und höchsten Anforderungen an das Benutzererlebnis gerecht wird. Hierbei setzt NEXUS United auf richtungsweisende Technologien wie Spryker, Shopware, Commercetools, Salesforce und OXID eSales. Akeneo ergänzt die Technologien um die führende PIM Plattform und bietet mit der Open-Source Version eine skalierbare und flexible Lösung ohne Einstiegshürden, die mitwächst und in der Enterprise Edition höchste Ansprüche erfüllt. Beste Voraussetzungen also für eine langfristige und erfolgreichen Partnerschaft.



Wenn Mitte September die DMEXCO wieder ihre Tore öffnet, präsentieren sich Akeneo und NEXUS United gemeinsam am Spryker Stand C021 in Halle 7.1.



Über NEXUS United



NEXUS United ist ein inhabergeführter Digitalintegrator für technisch komplexe IT-Projekte mit dem Fokus auf Digital Commerce, IoT, CRM, PIM, Data Driven Marketing und Sales Transformation (CRM). Mit über 100 Experten aus den Bereichen Backend- und Frontend-Entwicklung, Digitale Transformation, Creative Services und IoT ist NEXUS United spezialisiert auf die Konzeption, die langfristig ausgerichtete Umsetzung, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Betrieb wirtschaftlicher IT-Projekte.



Über Akeneo



Akeneo gehört du den weltweit führenden Lösungsanbietern im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), um Hersteller und Händler dabei zu unterstützen, eine einheitliche und konsistente Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu bieten; ob E-Commerce, Mobile, Print oder am Point of Sale.



