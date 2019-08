Die offizielle Zahl der Arbeitslosen in Deutschland geht weiter zurück. Im August 2019 waren in Deutschland 2,319 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 31.000 weniger als im Vorjahresmonat.



Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.