Zürich - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, hat dann aber schnell ins Plus gedreht. Der Leitindex SMI übersprang dabei auch wieder die Marke von 9'800 Punkten. Händler sprachen von einer Gegenbewegung auf die Vortagesverluste. Bei den Einzeltiteln stehen die Papiere der UBS nach der Verpflichtung von "Starbanker".

Den vollständigen Artikel lesen ...