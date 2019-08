BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung vier Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ein ambivalentes Verhältnis gegenüber Migration. Die Skepsis gegenüber Migration hat sich in den vergangen zwei Jahren leicht abgeschwächt, bleibt aber bei mehr als der Hälfte der Deutschen hoch. Auf der anderen Seite glauben zwei Drittel, dass Einwanderung einen positiven Effekt auf die Wirtschaft hat.

Eine Umfrage für die Bertelsmann Stiftung ergab, dass vor allem junge Menschen einen positiven Blick auf Einwanderung haben. Anders sieht es bei der Gesamtbevölkerung aus. In Ostdeutschland geben 83 Prozent der Befragten an, dass Migration den Sozialstaat belaste, während es im Westen 68 Prozent sind. Dennoch glaubt auch im Osten eine Mehrheit von 55 Prozent, dass die Einwanderung einen positiven Effekt auf die Wirtschaft habe, im Westen sind es 67 Prozent.

So bevorzugen immer mehr Menschen in Deutschland den Zuzug ausländischer Fachkräfte als Strategie gegen den Fachkräftemangel. In der Befragung vertreten 41 Prozent diese Position gegenüber 33 Prozent 2017. Gleichzeitig befürchten gut zwei Drittel der Befragten, dass es zu Konflikten zwischen Eingewanderten und Einheimischen kommt. Eine Mehrheit glaubt, dass zu viele Migranten die Wertvorstellungen Deutschlands nicht übernehmen würden.

"Die Folgen von Einwanderung sehen die Menschen in Deutschland ambivalent, wobei sich negative Einschätzungen gegenüber 2017 abschwächen", fasst die Bertelsmann Studie den Bericht zusammen. Insgesamt sei Deutschland ein junges Einwanderungsland mit einer jungen Willkommenskultur.

Für Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, hat Deutschland den Stresstest der Fluchtzuwanderung ab 2015 "gut gemeistert" und stabilisiert sich als pragmatisches Einwanderungsland. "Die Bevölkerung hat die Herausforderungen von Migration klar vor Augen, sieht aber auch die Chancen für eine alternde Gesellschaft", sagte Dräger. Die Befragung des Instituts Kantar Emnid wurde von Anfang mit Mitte April unter 2.024 deutschsprachigen Personen ab 14 Jahre durchgeführt.

August 29, 2019

