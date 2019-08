Von Andreas Kißler

NÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)--Die Schwäche der deutschen Konjunktur hat im August auch auf den Arbeitsmarkt übergegriffen. Er entwickelte sich etwas schlechter als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, nahm die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse um 4.000 Personen zu. Der Anstieg sei "allein auf die Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung aufgrund der konjunkturellen Eintrübung zurückzuführen".

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich eine Zunahme um 3.000 Personen erwartet. Im Juli hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um 1.000 erhöht. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im August bei 5,0 Prozent, was den Erwartungen der Ökonomen entsprach.

In nicht bereinigter Rechnung nahm die Zahl der Arbeitslosen um 44.000 zu. Damit waren 2,319 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Im Juli war die Zahl der Arbeitslosen um 59.000 gestiegen, was die BA vor allem mit der einsetzenden Sommerpause begründet hatte.

"Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt auch am Arbeitsmarkt leichte Spuren", sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. "Alles in allem zeigt er sich aber robust." Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten im August zugenommen, das Beschäftigungswachstum halte an, verliere aber an Schwung, und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern gehe "auf hohem Niveau erneut zurück".

Gegenüber dem Vorjahr waren im August 31.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen zum Beispiel durch übliche Wettereinflüsse herausgerechnet.

