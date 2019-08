In dem um 7:42 Uhr MESZ gesendeten "MORNING BRIEFING - Deutschland Europa" wurde die Prognose für das Wachstum des US-BIP falsch angegeben. Die richtige Prognose lautet plus 2,0 (NICHT: plus 2,4) Prozent.

Es folgt eine korrigerte Fassung:

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach einer dreiwöchigen Krise scheinen Neuwahlen in Italien vorerst abgewendet: Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD über eine Regierungskoalition erzielt. An der Spitze solle der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte stehen, teilte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, am Mittwochabend mit. Staatschef Sergio Mattarella bestellte Conte für Donnerstagmorgen in den Präsidentenpalast ein. Es wird erwartet, dass er dann mit der Regierungsbildung beauftragt wird. PD-Chef Nicola Zingaretti hatte zuvor bei einem Treffen mit Mattarella die Bereitschaft seiner Partei bekräftigt, eine "Regierung des Wandels" mit der Fünf-Sterne-Bewegung einzugehen. Die Verhandlungsführer beider Parteien hätten die Arbeit an einem gemeinsamen Programm "positiv abgeschlossen", sagte PD-Fraktionschef Andrea Marcucci nach stundenlangen Gesprächen.

Fünf Sterne und die PD verhandelten seit einer Woche über eine mögliche Koalition. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat angekündigt, ihre Mitglieder auf der Internetplattform "Rousseau" über den Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen. Dies könnte am Wochenende geschehen. Medienberichten zufolge wollen die Sozialdemokraten Conte mittragen, wenn sie im Gegenzug wichtige Ministerien bekommen, etwa das Außenministerium und das Wirtschaftsministerium.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q

09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H

10:00 DE/Gesco AG, HV

10:00 DE/Tele Columbus AG, HV

Im Laufe des Tages:

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Zwischenbericht 3Q

- DE/Hamburg Commercial Bank AG (ehemals HSH Nordbank), Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/-0,6% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +3.000 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone August PROGNOSE: -0,15 zuvor: -0,12 11:00 Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,3 zuvor: 102,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,5 zuvor: -7,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,1 Vorabschätzung: -7,1 zuvor: -6,6 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 209.000 14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR 11:00 HU/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.674,50 -0,23 S&P-500-Future 2.883,50 -0,22 Nikkei-225 20.472,46 -0,03 Schanghai-Composite 2.894,11 0,01 +/- Ticks Bund -Future 179,26 14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.701,02 -0,25 DAX-Future 11.695,50 -0,04 XDAX 11.701,56 -0,04 MDAX 25.105,07 -0,31 TecDAX 2.727,74 -0,66 EuroStoxx50 3.365,38 -0,15 Stoxx50 3.086,50 0,01 Dow-Jones 26.036,10 1,00 S&P-500-Index 2.887,94 0,65 Nasdaq-Comp. 7.856,88 0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,12 +5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit den Notierungen dürfte es zu Handelsbeginn an Europas Börsen leicht nach unten gehen. Neue Fundamentalnachrichten sind nicht zu verarbeiten. Der US-chinesische Handelsstreit und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten köcheln im Hintergrund weiter. Zugleich ist das Risiko eines harten Brexit Ende Oktober mit der Entscheidung der britischen Regierung, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken, gestiegen. Das Ende der Regierungskrise in Italien dürfte derweil schon eingepreist sein. Die Renditen italienischer Staatsanleihen fielen am Vortag bereits auf Rekordtiefs.

Rückblick: Knapp behauptet - Vor allem die politischen Risiken sorgten dafür, dass sich die Anleger defensiver positionierten. Es belastete die Entwicklung in Großbritannien. Die Nachricht, das britische Parlament werde in den Zwangsurlaub bis Mitte Oktober geschickt, weckte Ängste vor einem harten Brexit. Mit Blick auf Italien setzten Anleger zwar auf eine Koalition aus 5-Sterne-Bewegung und der PD. Aber die Befürchtung eines Scheiterns blieb. Die Börse in London profitierte von der Schwäche des Pfund und schloss 0,4 Prozent im Plus. Der angeschlagene Touristikkonzern Thomas Cook hatte sich mit seinem Großaktionär Fosun und seinen Gläubigern auf einen Rettungsplan geeinigt. Diese bekommen damit die Mehrheit am Reiseveranstaltungs- und Airline-Geschäft. Die Aktie brach um 16 Prozent ein. Die Rekapitalisierung führt zu einer signifikanten Verwässerung. Leonardo stiegen um 4 Prozent. Gründe waren die Ersteinstufung mit "Overweight" durch Morgan Stanley und eine gute Auftragslage.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Defensive Werte waren gesucht. So gehörten die Aktien von Henkel, Fresenius und FMC zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie von Beiersdorf notierte auf Allzeithoch. Sie profitierte von einem Analysten-Kommentar, JPM soll den Wert auf eine Auswahlliste genommen haben. Am Ende der Kursliste waren unter anderem Wirecard, Infineon und SAP zu finden. Trotz des schwierigen Umfeldes strebt das Software-Unternehmen Teamviewer an die Börse. Es könnte die nach Traton zweitgrößte Emission 2019 in Deutschland werden. Senvion hat keinen Käufer für das insolvente Unternehmen als Ganzes gefunden, nun sollen die Einzelteile an Investoren verkauft werden. Die übrigen Konzernteile werden wohl abgewickelt. Die Titel brachen um weitere 64 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Continental-Aktie hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent auf die Senkung des Ratingausblicks durch Moody's reagiert. Dieser wurde auf negativ von stabil gesenkt.

USA / WALL STREET

Erholung - Nach anfänglichen Verlusten konnten die Indizes schließlich ihre Gewinne, im Gegensatz zum Vortag, bis zum Handelsende behaupten und sogar noch ausbauen. Die Liste der Belastungsfaktoren ist aber weiterhin lang - und die Fortschritte bei der Lösung der vielen Probleme gering. Nach der Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits Ende vergangener Woche scheint sich nun die Lage beim Brexit zuzuspitzen. Dagegen haben sich in Italien die 5-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD auf eine Koalition geeinigt, womit Neuwahlen vermieden werden. Daneben standen weiter die Entwicklungen am Rentenmarkt mit der inversen Zinsstrukturkurve im Fokus. Die Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen Laufzeiten hatte sich zwischenzeitlich nochmals vergrößert. Hewlett Packard Enterprise zogen um 3,4 Prozent an. Der Softwareanbieter rutschte zwar in die Verlustzone wegen der Zahlung einer Entschädigung an DXC Technology. Bereinigt übertraf der Gewinn je Aktie aber die Markterwartungen. Zudem hob der Konzern den Gewinnausblick an.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 04:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.